Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:59

ЦБ 17 марта продал валюту на 5,56 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что 17 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 5,56 млрд рублей.

Экономический кризис

Регулятор обещал проводить упреждающие продажи валюты с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила ради повышения предсказуемости действий денежных властей и ради снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. ЦБ будет продолжать эти операции до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России проводит операции с валютой на рынке по поручению Минфина в рамках бюджетного правила: при превышении ценой на нефть уровня отсечения покупает валюту, при цене ниже цены отсечения - продает. Валютные интервенции ЦБ не проводит с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

19 март ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

К продажам валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка ЦБ приступит в позднее в четверг.

Банк России ФНБ Минфин

Новости по теме

Новости

Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 1,1-2% на открытии

ЦБ будет продавать валюту в рамках сделки по Сбербанку при нефти ниже $25

Playboy перестанет выходить в печатной версии в США

Нефть Brent подорожала до $26,73 за баррель

Рынки продолжили падение в поисках дна, дорожают нефть и доллар

Индекс Dow закрылся ниже 20 тыс. пунктов впервые с 2017г, S&P потерял более 5%

ЕЦБ запускает программу покупки активов на беспрецедентные 750 млрд евро

Экономический кризис

Brent падала ниже $25, WTI рухнула к отметке $20

Что произошло за день: вторник, 17 марта

На фоне продолжения обвала рынка акций РФ в среду выросли продуктовые ритейлеры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');