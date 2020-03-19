ЦБ 17 марта продал валюту на 5,56 млрд рублей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что 17 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 5,56 млрд рублей.

Регулятор обещал проводить упреждающие продажи валюты с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила ради повышения предсказуемости действий денежных властей и ради снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. ЦБ будет продолжать эти операции до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Банк России проводит операции с валютой на рынке по поручению Минфина в рамках бюджетного правила: при превышении ценой на нефть уровня отсечения покупает валюту, при цене ниже цены отсечения - продает. Валютные интервенции ЦБ не проводит с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

19 март ЦБ сообщил, что подготовил механизм продаж валюты в рамках сделки по приобретению акций Сбербанка: валюта будет продаваться при цене Urals ниже $25, объем будет зависеть от глубины падения нефтяных цен.

К продажам валюты на внутреннем рынке в связи с продажей Банку России валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка ЦБ приступит в позднее в четверг.