Банк России в среду продал валюту на 3,58 млрд рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Банк России в рамках упреждающих мер 11 марта продал валюту на 3,58 млрд рублей, следует из данных ЦБ.

Регулятор начал "упреждающие продажи" иностранной валюты на внутреннем рынке "в рамках реализации механизма бюджетного правила" ради повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях волатильности, начавшейся на мировом рынке нефти.

10 марта ЦБ пообещал начать валютные интервенции ради поддержки рубля, который дешевеет вслед за обвалом котировок нефти.

Эти операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

У Банка России достаточно большой набор возможных мер для стабилизации ситуации, регулятор будет делать все возможное, чтобы снизить влияние внешних шоков на российскую экономику и финансовую систему, заверила в среду первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она напомнила, что меры ЦБ по стабилизации уже не раз использовались "и даже в более тяжелых ситуациях". По ее словам, финансовая система страны уже успела убедиться, что эти меры работают и позволяют стабилизировать обстановку.