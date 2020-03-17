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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 15:49

Греф не увидел драматических проблем в экономике из-за коронавируса

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк готов к кризису лучше, чем кто бы то ни было, в моменте может привлечь ликвидность на 3 трлн рублей, но пока не видит драматических проблем, заявил в ходе онлайн-конференции руководитель банка Герман Греф.

Эпидемия коронавируса

"Мы пока оптимистичны. Я думаю, что паническая волна в ближайшие недели должна закончиться. И как будет развиваться ситуация дальше, можно будет оценить в середине апреля. Мы видим ситуацию в отраслях, мы видим, в каких отраслях будет проблема. Конечно, это нефтянка, перевозки, туристическая индустрия... Но, тем не менее, я думаю, что совместными усилиями (правительство озвучило целый ряд мер) мы сможем преодолеть эту ситуацию", - сказал он.

По словам Грефа, Сбербанк рассматривает три сценария развития кризиса из-за коронавируса, во всех сценариях банк рассчитывает его пройти спокойно и без сторонней поддержки.

"У нас запасов ресурсов более чем достаточно - и валютных, и рублевых. Свободный лимит ликвидности составляет примерно 3 трлн рублей. Честно говоря, я не чувствую серьезной драматичной проблемы, которая могла бы на нас сказаться. Ряду банков будет посложнее, уровень достаточности у них совсем другой, уровень гибкости другой. Уровень цифровизации сервисов другой. В этом смысле мы к этому кризису готовы лучше, чем кто бы то ни было", - заявил глава Сбербанка.

В начале марта в Сбербанке рассказали, что рассчитали математическую модель распространения коронавируса. Она должна была учитывать разные сценарии в зависимости от того, какие меры по борьбе с инфекцией будет предлагать Минздрав, правительство и власти отдельных регионов.

Сбербанк Герман Греф

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