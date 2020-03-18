Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта. в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и ради снижения волатильности финансовых рынков в условиях колебаний котировок нефти. Эти операции ЦБ будет продолжать до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Продажи проводятся ежедневно. Так, 13 марта регулятор продал валюту на 3,69 млрд рублей. 11 марта ЦБ продал валюту на 3,58 млрд рублей.

ЦБ 9 марта 2020 года сообщил о приостановке на 30 дней операций по покупке валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение о возобновлении этих операций регулятор планировал принять с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года.

Банк России проводит операции с валютой на рынке по поручению Минфина в рамках бюджетного правила: при превышении ценой на нефть уровня отсечения покупает валюту, при цене ниже цены отсечения - продает. Валютные интервенции ЦБ не проводит с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.

Банк России ФНБ

Новости по теме

Новости

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Ажиотажный спрос на продукты в России начал снижаться

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Рубль подешевел к доллару до минимумов за четыре года

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,5-2,2%

Мэрия Москвы обещала рестораторам обдумать временные льготы по налогам

Карантин введен на золотом руднике "Купол" на Чукотке

Фондовые индексы США выросли во вторник на 5-6% в ожидании крупных стимулов от властей

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Счетная палата в 2019 году выявила нарушения на 890 млрд рублей

Белый дом намерен влить в экономику США более $1 трлн на фоне COVID-19

США ввели отсрочку по налоговым выплатам для миллионов американцев из-за COVID-19

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году

S&P прогнозирует глобальную рецессию в 2020 году
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');