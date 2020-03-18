ЦБ 16 марта продал валюту на 5,5 млрд рублей

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк России 16 марта в рамках упреждающих мер по стабилизации рынка и поддержке рубля продал валюту на 5,53 млрд рублей, следует из данных регулятора.

ЦБ проводит упреждающие продажи валюты на внутреннем рынке с 10 марта. в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и ради снижения волатильности финансовых рынков в условиях колебаний котировок нефти. Эти операции ЦБ будет продолжать до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

Продажи проводятся ежедневно. Так, 13 марта регулятор продал валюту на 3,69 млрд рублей. 11 марта ЦБ продал валюту на 3,58 млрд рублей.

ЦБ 9 марта 2020 года сообщил о приостановке на 30 дней операций по покупке валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Решение о возобновлении этих операций регулятор планировал принять с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года.

Банк России проводит операции с валютой на рынке по поручению Минфина в рамках бюджетного правила: при превышении ценой на нефть уровня отсечения покупает валюту, при цене ниже цены отсечения - продает. Валютные интервенции ЦБ не проводит с 2014 года, когда перешел к режиму плавающего валютного курса, который является основой инфляционного таргетирования. Регулятор при этом сохранил возможность проведения валютных интервенций на рынке в случае возникновения рисков для финансовой стабильности.