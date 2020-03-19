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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

В Сочи из-за коронавируса подорожала чача

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - В Сочи производители чачи в связи ажиотажем, который устроили желающие сделать запасы, подняли цены почти в два раза, рассказал производитель чачи Артур Колоян.

Пандемия коронавируса

"Стоимость поллитровой бутылки чачи 50-60 градусов ранее была не выше 350 рублей, - отметил он. - Чачи много осенью, после сбора винограда, а весной ее всегда мало. А тут еще все начали закупать чачу, и цены выросли почти в два раза - от 500 до 700 рублей за поллитра".

По словам Колояна, ситуацию усугубило закрытие границы с Абхазией. Раньше чачу привозили в Сочи и из этой республики, теперь ее в городе стало мало, "вот она и подорожала".

Сочи Абхазия

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