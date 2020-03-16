Ритейлеры заметили повышенный спрос на отдельные товары из-за ситуации с COVID-19

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские ритейлеры отмечают повышенный спрос на отдельные товарные категории из-за опасений распространения коронавируса; но ажиотажа и дефицита в магазинах нет, а товарных запасов достаточно, уверяют представители компаний.

"Мы видим определенный рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет. Мы полностью контролируем ситуацию с поставками, закупаем в больших объемах. В магазинах держим увеличенный запас базовых товаров. На складах сформированы запасы продуктов питания (бакалеи, в первую очередь), средств личной гигиены, бытовой химии, детского питания, кормов для животных", - сказал "Интерфаксу" представитель "Магнита".

"Магнит" работает с поставщиками, чтобы обеспечить необходимый уровень доступности товара на их стороне, а также контролировать цены. При необходимости мы готовы увеличить интенсивность поставок в магазины за счет собственного и наемного транспорта. В настоящее время поставки осуществляются в нормальном режиме. Мы мониторим уровень спроса и запасов, чтобы иметь возможность быстро реагировать на всплески спроса в любом из 65 регионов нашего присутствия. В целом сейчас ситуация спокойная", - добавил он.

Что говорят в X5

Представитель X5 Retail Group (магазины "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявил, что в части магазинов компании сейчас наблюдается повышенный спрос на отдельные товары, поэтому Х5 налаживает дополнительные поставки в магазины со своих распределительных центров во всех регионах: увеличивает объем партий этих товаров в магазины и частоту пополнения полок, но это требует дополнительных усилий от сотрудников и может занимать больше времени.

"Производители поставляют товар вовремя, и на складах мы имеем достаточный запас, чтобы удовлетворить все потребности наших покупателей в свежих и качественных продуктах. Если на полке в магазине недостаточно товара, то завтра ее пополнят новой поставкой со склада", - отметил представитель Х5.

В "Ленте" не заметили "взрывного спроса"

"Лента" не наблюдает "взрывного спроса" на какие-либо товары в своих магазинах. "Есть увеличение спроса на товары с длительным сроком хранения, моющие средства, средства гигиены, но значения находятся в пределах нормы", - сказал представитель компании.

"У нас достаточно запасов, чтобы обеспечивать магазины продукцией, и мы увеличиваем их на случай повышенного спроса", - подчеркнул он.

У покупателей Metro возрос интерес к крупам и консервам

Увеличение спроса на некоторые товары заметили и в Metro. "На данный момент наблюдается увеличение спроса на ряд ассортиментных групп - товары длительного хранения, средства гигиены. Это, например, бакалейные товары, крупы, консервы и макаронные изделия, а также средства гигиены и моющие средства", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского подразделения компании.

Там добавили, что в настоящее время из-за заметного увеличения спроса эти товары "действительно могут выкладываться на полки в торговых залах с некоторыми задержками". "Это связано, в том числе, и с увеличившимся потоком покупателей на выходных, учитывая поводы для выросшего спроса", - пояснили в пресс-службе.

Компания обладает необходимыми складскими запасами по этим и другим группам товаров, размещает и принимает заказы поставщиков, покрывающие увеличившийся спрос. "Более того, РЦ (распределительные центры - ИФ), склады и логистика готовы к удовлетворению и более высокого спроса, как, например, в новогодний сезон", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время Metro работает "над ускорением размещения товаров указанных групп в торговых залах без создания дискомфорта для покупателей, в том числе путем наращивания оптовой палетной выкладки".

Комментарии Минпромторга

Ранее в воскресенье, 15 марта, Минпромторг призвал граждан "осознанно и рационально" подходить к планированию покупок, напомнив, что "у любого товара есть срок годности, и та же крупа, приобретаемая сейчас впрок, не может храниться вечно".

"С учетом опыта, происходящего в зарубежных странах, мы, безусловно, мониторим ситуацию на потребительском рынке, и делаем это совместно и с региональными властями, и с торговыми сетями", - прокомментировали "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга ситуацию на потребрынке.

"Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков, и даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определенным циклом - товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время", - пояснили в пресс-службе.

В АКОРТ (Ассоциации компаний розничной торговли, объединяет крупнейших ритейлеров, включая Х5, "Магнит", "Ленту", Metro, "Ашан" и других) в воскресенье заявили, что у торговых сетей, работающих в России, нет проблем с запасами и доставкой товаров в магазины.

"На сегодняшний день у торговых сетей нет проблем ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой товаров в магазины", - говорил представитель АКОРТ Илья Власенко.

"Особое внимание уделяется сейчас бесперебойной доставке товаров в торговые точки, особенно в те, чьи складские помещения ограничены по размерам и куда товары надо довозить из распределительных центров в ежедневном режиме", - сообщил он.

Складских запасов розницы достаточно на несколько недель работы - и запасы продолжают формироваться, подчеркнул Власенко.

"Зеленый коридор" для товаров первой необходимости

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство до конца вторника, 17 марта, подготовит план действий по поддержке экономики в условиях коронавируса, в первую очередь будет поддержана сфера торговли.

"Мы также должны упростить процедуры поставок как внутри страны, так и из-за границы. С завтрашнего дня сроком на один месяц необходимо отменить ограничения в городской черте для транспорта торговых сетей, а также запустить на таможне соответственно "зеленый коридор" для продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, которые будет закупаться крупными торговыми сетями, а также импортерами", - сказал Мишустин.

Представитель "Магнита" отметил, что компания положительно оценивает это решение. "Это позволит нам гибче и оперативнее реагировать на спрос в части логистики товаров в магазины. В настоящее время поставки идут в нормальном режиме, при необходимости мы сможем их сделать более интенсивными", - заявил он.