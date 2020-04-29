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В думском комитете предложили лечить коронавирус китайскими народными средствами

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов собирается предложить правительству рассмотреть опыт использования традиционной медицины в лечении коронавирусной инфекции и реабилитации переболевших пациентов.

"По итогам совещания готовим предложения в адрес правительства РФ. С учетом вчерашней видеоконференции, которую я сам провел, предложил обратить внимание на методы и препараты народной и традиционной медицины, успешно примененные в ряде стран, в том числе в Китае", - написал Тумусов в своем Телеграм-канале.

По словам депутата, некоторые эксперты считают успешным опыт применения методов традиционной медицины в странах Азии.

"85% пациентов в Китае лечились препаратами традиционной медицины. В Тибете, Монголии очень мало заболевших. И это благодаря, в том числе, препаратам традиционной медицины", - отметил Тумусов.

Госдума коронавирус

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