ЦБ посоветовал банкам не тратить льготы на бонусы менеджерам

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Предложенные Банком России регуляторные послабления банки должны использовать не на бонусы менеджменту, а для поддержания кредитования экономики, предупредила пресс-служба регулятора.

Поэтому ЦБ рекомендовал финансовым организациям, воспользовавшимся одним или несколькими из предложенных регуляторных послаблений, в 1,5 раза увеличить долю отложенного вознаграждения для лиц, принимающих риски, по итогам 2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период отсрочки выплаты отложенной части вознаграждения по итогам 2019 года.

Он также напомнил банкам о тех возможностях, которые уже имеются в рамках текущего регулирования. В частности, есть возможность не соблюдать надбавку поддержания достаточности капитала и надбавку за системную значимость. В соответствии с механизмом действия данных инструментов это лишь ограничивает распределение прибыли кредитных организаций (в части выплаты дивидендов и вознаграждения менеджменту).