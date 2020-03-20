РФ нарастила добычу нефти и конденсата после венской встречи ОПЕК+ на 107 тыс. б/с

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Среднесуточная добыча нефти и конденсата в России по состоянию на 19 марта, спустя две недели после решения о распаде соглашения ОПЕК+, выросла до 1,552 млн тонн в сутки, или 11,376 млн б/с (при пересчете на коэффициент 7,33), сообщил Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики.

По данным на 6 марта, когда состоялись судьбоносные переговоры членов ОПЕК+, суточная добыча нефти и конденсата России находилась на уровне 1,537 млн тонн (11,269 млн б/с). Таким образом, за это время страна нарастила добычу жидких углеводородов на 107 тыс. б/с.

При этом, по информации источника, основной рост добычи пришелся на "Татнефть" (+68,2 тыс. б/с), а также "Газпром нефть" (+15,4 тыс. б/с) и "Славнефть" (+18,3 тыс. б/с). Остальные компании держат добычу на прежних уровнях.

В среднем по марту Россия на текущий момент добывает 1,542 млн т/с (11,3 млн б/с) нефти и конденсата. По последним расчетам "Интерфакса", в январе соотношение среднесуточной добычи конденсата и нефти в России составляла 105,5 тыс. тонн (773 тыс. б/с) и 1434 тыс. тонн (10,511 млн б/с) соответственно.

По итогам заседания в Вене 6 марта страны-производители нефти не договорились о продолжении сделки ОПЕК+, и теперь с 1 апреля российские нефтекомпании освобождены от обязательств по сокращению нефтедобычи. До этого времени, по условиям сделки ОПЕК+, Россия в первом квартале 2020 года должна снизить добычу нефти на 300 тыс. б/с ниже объема производства в октябре 2018 года - до 10,326 млн б/с.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что российские компании в краткосрочном периоде могут нарастить добычу нефти на 200-300 тыс. б/с, а в перспективе - до 500 тыс. б/с. Среди нефтекомпаний России о своих возможностях по наращиванию добычи нефти после апреля 2020 года заявляли только те же "Газпром нефть" - на 40-50 тыс. б/с в течение первого месяца, а также "Татнефть" - на более чем 20 тыс. б/с.

Между тем, Саудовская Аравия объявила о планах увеличить добычу после сделки ОПЕК+ на 26% - до 12,3 млн б/с и держать ее на этом уровне в течение нескольких месяцев. Saudi Aramco собирается повысить предельные производственные мощности по добыче с 12 млн б/с до 13 млн б/с.