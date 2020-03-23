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ЦБ РФ 19 марта продал валюту на 13,66 млрд руб. в рамках упреждающих мер

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ЦБ РФ 19 марта в рамках упреждающих мер продал валюту на 13,66 млрд рублей, следует из данных Банка России.

Упреждающая продажа валюты проводится с 10 марта в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Операции будут проводиться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

ЦБ РФ Банк России

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