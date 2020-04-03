Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Минфин с 7 апреля начнет продажу иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. Как собщило ведомство, до 12 мая объем продаж составит 77,8 млрд рублей, ежедневный объем составит 3,5 млрд рублей.

Ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением базовой цены на нефть над фактически сложившейся ценой, прогнозируется в апреле в размере 55,8 млрд рублей. Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило минус 22 млрд рублей.

В соответствии с бюджетным правилом, в случае снижения цен на нефть ниже базовой отметки образуются недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые финансируются за счет средств ФНБ. Для этого осуществляется продажа иностранной валюты на открытом рынке.

Банк России с 10 марта начал проводить упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила, чтобы повысить предсказуемость действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти. Эти операции должны были осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.