Альфа-банк даст отсрочку по кредитам пострадавшим от коронавируса

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк в середине апреля запустит программу "Кредитный карантин" для клиентов, которые не могут вовремя платить по кредитам из-за коронавируса, говорится в пресс-релизе банка.

"Программа дает бесплатную отсрочку по кредитным платежам и действует для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, карантин", - уточняется в сообщении.

Клиенты смогут получить отсрочку по кредитным платежам за ипотеку и за кредит наличными на срок от одного до двух месяцев. "Также до двух месяцев можно будет не выплачивать задолженность по кредитной карте, но с условием ежемесячного погашения процентов", - говорится в пресс-релизе.

Программа "Кредитный карантин" будет доступна для клиентов, не имеющих просрочек по действующим кредитам.

Ранее о послаблениях для клиентов, пострадавших от коронавируса, заявили ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России и Газпромбанк.

ЦБ РФ 20 марта рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) физлицам в случае предоставления ими заявления и официального подтверждения наличия коронавирусной инфекции.