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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52

РСХБ предоставит клиентам-физлицам кредитные каникулы на три месяца

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ), крупнейший кредитор российских сельхозпроизводителей, пообещал три месяца кредитных каникул клиентам-физлицам, у которых начались трудности с деньгами из-за коронавируса.

Пандемия коронавируса

Если такие должники предоставят документы, подтверждающие наличие у него коронавирусной инфекции или нахождение на карантине, они смогут подать и заявление об отсрочке на погашение основного долга (или основного долга и процентов), а также о неприменении штрафов и пеней за нарушение условий договора. Отсрочка по погашению кредитных обязательств может быть предоставлена на срок до трех месяцев, предупредил банк.

"Поддержка населения и доступность финансовых услуг является одним из приоритетных направлений деятельности банка", - заверила через пресс-службу руководитель блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания РСХБ Юлия Деменюк.

РСХБ также расширил возможности по дистанционному предоставлению финансовых услуг физическим лицам.

Банк России 20 марта рекомендовал кредитным организациямбанкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженность, не назначать пени и штрафы по кредитам (займам) физлицам в случае предоставления ими заявления и официального подтверждения наличия коронавирусной инфекции.

Ранее о послаблениях для клиентов, пострадавших от коронавируса, заявили ВТБ, Промсвязьбанк, Сбербанк России, Альфа-банк и Газпромбанк.

Банк России РСХБ Гзапромбнк ВТБ Сбербанк Альфа-банк Промсвязьбанк

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