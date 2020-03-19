Ритейлер Metro ввел в московских магазинах перерывы на ночь

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Торговые центры Metro в Москве и Подмосковье, до сих пор работавшие круглосуточно, с 19 марта будут закрываться с полуночи до шести утра из-за покупательского ажиотажа. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Компания отметила повышенную загруженность персонала. В этой ситуации для оперативного заполнения полок товарами и подготовки товаров к продаже сотрудникам нужно дополнительное время. Поэтому ритейлер решил закрывать магазины на ночь для этих работ. В результате днем в магазинах будет обеспечен "высокий уровень доступности продуктов для удовлетворения всех потребностей клиентов".

В Metro заверили, что следят за спросом и увеличивают заказы востребованных продуктов в пять раз, наращивают логистические мощности и подключают дополнительных партнеров для онлайн-доставки.

В России Metro Cash & Carry управляет 94 центрами мелкооптовой торговли в 51 регионе. Объем российских продаж компании за 2018/2019 финансовый год составил 2,66 млрд евро. В компании работает около 12 000 человек.

В России вслед за другими странами начался ажиотажный спрос на долго хранящиеся продукты и туалетную бумагу. Чтобы не допустить дефицита товаров, правительство пообещало на месяц отменить в городах ограничения для транспорта торговых сетей и запустить на таможне "зеленый коридор" для товаров первой необходимости, которые будут закупаться крупными торговыми сетями и импортерами.

18 марта Минпромторг сообщил, что договорился с поставщиками и ритейлом, чтобы они не повышали цены в условиях повышенного спроса. Ведомство также рекомендовало торговцам минимизировать очереди и напоминать покупателям, что им нужно держаться на расстоянии метра друг от друга.

19 марта премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что запасов продуктов в стране достаточно и дефицита не будет.