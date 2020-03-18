Рестораны KFC в России перешли на формат заказов "на вынос"

Однако клиенты смогут по-прежнему есть и в зале ресторана

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого обслуживания KFC в рамках профилактики коронавируса перешла на формат заказов "на вынос" и приняла другие меры по обеспечению безопасности гостей и сотрудников.

При этом клиенты по-прежнему смогут выбирать: остаться в зале ресторана или поесть за его пределами, говорится в пресс-релизе компании. C каждым заказом бесплатно выдаются влажные салфетки.

Кроме того, в ресторанах сети увеличен запас дезинфицирующих средств, он рассчитан минимум на месяц и при необходимости своевременно пополняется, мыло в гостевых санузлах с начала распространение коронавируса было заменено на антибактериальное, каждый гость может воспользоваться санитайзером по запросу на кассе, в ближайшие дни завершится установка отдельных диспенсеров с санитайзерами во всех ресторанах сети, кроме расположенных в зоне фудкортов.

Приняты и другие меры. В частности, столы дезинфицируются после каждого гостя, киоски самообслуживания - раз в 30 минут, кассы, прилавки - не реже одного раза в час.

"KFC усилил и без того строгие правила гигиены для сотрудников, повысив частоту мытья рук и обработки их антибактериальными средствами", - сообщается в пресс-релизе. Кроме того, у всех выходящих на смену работников ресторанов сети обязательно измеряют температуру, а также оценивают визуально их физическое состояние. В ближайшие дни компания дополнительно закупит тысячу термометров, отметили в KFC.

В связи с возросшим спросом на онлайн-заказы KFC сделал все возможное, чтобы сайт KFC.ru и партнеры по доставке, включая Delivery Club, были к этому готовы, говорится в пресс-релизе. В Delivery Club с 13 марта доступна опция бесконтактной передачи заказов.

KFC, подразделение компании Yum! Brands, Inc., работает в 140 странах мира, сеть состоит из более чем 23 тыс. ресторанов. В РФ работает более 900 ресторанов.

Ранее в марте стало известно, что другая сеть ресторанов быстрого питания - McDonald's - объявила о закрытии залов ее точек в США в связи с коронавирусом COVID-19.