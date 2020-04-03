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Минсвязи разъяснило процедуру оформления больничных в аэропортах для прилетающих в Россиюаэропортах

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россияне, которые прилетают из-заа границы, могут оформить больничный для карантина в аэропорту, через портал госуслуг, сообщила пресс-служба Минсвязи.

Пандемия коронавируса

"Всем работающим россиянам, которые возвращаются из-за рубежа и заполняют форму для регистрации прибытия, больничный лист открывается автоматически. Таким образом, граждане не обязаны лично обращаться в медицинские учреждения для оформления этих документов", - разъяснили чиновники.

По их словам, все граждане страны, которые прилетают в Россию перед погранконтролем заполняют форму на Едином портале госуслуг, в которой указывается, в том числе место работы или учебы, а также адрес, по которому они будут находиться во время карантина. Также они подтверждают согласие на получение больничного.

Их информация передается в Фонд социального страхования России, который после проверки и подтверждения загружает электронный больничный в личный кабинет гражданина на Едином портале госуслуг, говорится в сообщении.

С 30 марта Россия временно зарыла свои границы в связи с распространением коронавируса. В настоящее время ввоз оставшихся за рубежом российских граждан на родину происходит организованными рейсам, не более чем по 1200 человек в день на всю страну.

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Минсвязи ФСС

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