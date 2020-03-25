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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51

Костин заявил, что ВТБ несильно пострадает от реструктуризации кредитов из-за COVID-19

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ВТБ не сильно пострадает от реструктуризации кредитов пострадавшим из-за коронавируса физлицам и индивидуальным предпринимателям, если эти ссуды в итоге все же будут погашены, заявил глава банка Андрей Костин в эфире телеканала "Россия 1".

В среду президент РФ Владимир Путин предложил ввести "каникулы" по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%. Аналогичный механизм будет предусмотрен и для индивидуальных предпринимателей.

По словам Костина, сейчас банк приступает к разработке конкретной программы действия. "Путин сказал, что на следующей неделе выходные, но это не относится к банкам. Банки все равно будут работать, потому что они обеспечивают жизнедеятельность государства, платежи и так далее. И мы за эту следующую неделю разработаем более подробный порядок, каким образом мы будем внедрять новые механизмы и подходы, чтобы облегчить ситуацию для граждан, которые пострадали", - заявил Костин.

"Если соответствующие коррективы будут внесены со стороны Центрального банка (потому что у банка очень много регулирования, от которого зависят доходы и расходы), я думаю, что банк не очень сильно пострадает в конечном итоге, если эти кредиты когда-то возвратятся к нам. Мы сейчас будем работать над этим, сейчас очень рано считать. У нас миллионы клиентов, и посчитать сегодня, насколько каждый пострадает, невозможно", - добавил глава ВТБ.

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Он также прокомментировал другую идею президента - обложить налогом процентный доход по банковским вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей.

"Практика получения налогов с доходов от депозитов и ценных бумаг - общепринятая практика. Здесь мы присоединяемся к клубу других стран, которые это делают. Это, конечно, определенная дополнительная нагрузка. Это справедливо и это не очень большая часть нашего населения", - заявил Костин.

ВТБ COVID-19

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