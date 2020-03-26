Запущен сервис для туркомпаний по проверке права на налоговые каникулы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Минэкономразвития и Ростуризм запустили интернет-сервис, через который туристические компании могут проверить, имеют ли они право на отсрочку по налоговым платежам до 1 мая, сообщили в пресс-службе министерства.

Для проверки компания должна вбить свой ИНН и подать заявку на отсрочку в случае отсутствия записи.

Список компаний, которым премьер-министр Михаил Мишустин предложил дать отсрочку по налогам, Минэкономразвития уже направило в Федеральную налоговую службу. В список попали туроператоры, турагенты, отели, организации, предоставляющие экскурсионные услуги, а также компании, осуществляющие классификацию пляжей и горнолыжных трасс, уточнили в ведомстве.

Теперь компании, работающие в этих сферах, смогут внести налоговые платежи позже, если это не повлечет нарушения предельных сроков, установленных статьями 46, 70 НК РФ. Отсрочка взыскания будет предоставлена по всем видам налоговых платежей, включая НДФЛ, а также страховым взносам, начисленных с зарплаты и иных выплат работникам.

"Перенос уплаты налогов снижает нагрузку на бизнес, позволяет отрасли чуть увереннее себя чувствовать в условиях нестабильной экономической ситуации. Минэкономразвития запустило сервис для того, чтобы у участников рынка был оперативный канал связи, через который можно быстро получить всю информацию", - объяснил через пресс-службу министр экономического развития Максим Решетников.

Ранее Минэкономразвития и Ростуризм подготовили нормативные акты, включающие снижение до 1 рубля взносов туроператоров в резервный фонд ассоциации "Турпомощь" в 2020 году. Также они дали им право на компенсации по аннулированным турам в закрытые страны из фондов персональной отвественности и сформулировали предложения по возмещению убытков туроператорам, связанных с авиаперевозками.

"В настоящее время Минэкономразвития совместно с Ростуризмом, а также представителями гостиничного и банковского сектора прорабатывают возможные финансовые и налоговые инструменты поддержки гостиничного бизнеса, которые могут войти во второй пакет мер по поддержке экономики", - добавили в пресс-службе.