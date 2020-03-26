Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03

Белоусов поручил ФАС разобраться с тарифами провайдеров на услуги для ресторанов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что на прошлой неделе поручил Федеральной антимонопольной службе проверить жалобы на повышение тарифов на услуги провайдеров по доставке еды из ресторанов.

Экономический кризис

"Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит", - сказал он в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.

По его словам, рост стоимости услуг возник из-за высокого спроса среди ресторанов.

"В большинстве, даже у самых маленьких ресторанов, есть свой набор клиентов, дисконтные карты, есть адреса. Вот они пытаются до них достучаться - в зоне шаговой доступности, чтобы еду им разносить. Что сделали провайдеры? Тарифы подняли", - отметил Белоусов.

"Интерфакс" запросил комментарий ФАС.

ФАС Андрей Белоусов Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Mail.ru Group попросила РФ субсидировать доставку еды из кафе

Союз мукомолов РФ предупредил о риске дефицита муки

"Дочка" РЖД заморозила стоимость билетов в СВ, купе и люкс на фоне коронавируса

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Больше половины покупателей "Пятерочек" запаслись продуктами на 108 дней

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Минстрой пообещал сократить сроки отключения горячей воды

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Huawei вернула к работе более 90% сотрудников

Apple задумалась о переносе выпуска первых iPhone 5G на несколько месяцев

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Вахтовиков "Газпрома" в ЯНАО изолировали из-за контакта с больным COVID-19

Рыбный союз попросил Минсельхоз отменить продэмбарго на рыбу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу

Mail.ru Group выделит 1 млрд рублей для помощи малому бизнесу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');