Белоусов поручил ФАС разобраться с тарифами провайдеров на услуги для ресторанов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что на прошлой неделе поручил Федеральной антимонопольной службе проверить жалобы на повышение тарифов на услуги провайдеров по доставке еды из ресторанов.

"Я считаю, что это просто преступление в той ситуации, которая сейчас происходит", - сказал он в ходе встречи президента Владимира Путина с предпринимателями.

По его словам, рост стоимости услуг возник из-за высокого спроса среди ресторанов.

"В большинстве, даже у самых маленьких ресторанов, есть свой набор клиентов, дисконтные карты, есть адреса. Вот они пытаются до них достучаться - в зоне шаговой доступности, чтобы еду им разносить. Что сделали провайдеры? Тарифы подняли", - отметил Белоусов.

"Интерфакс" запросил комментарий ФАС.