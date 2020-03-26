Сбербанк будет обслуживать корпоративных клиентов в "коронавирусные выходные"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля Сбербанк будет обслуживать корпоративных клиентов, но рекомендует им реже приходить в офисы бнка, сообщил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.

Корпоративным клиентам он обещал обеспечить возможность совершать все биржевые операции на всех рынках. Все расчеты внутри банка и международные расчеты будут проводиться в полном объеме. Сбербанк также "обеспечит проведение межбанковских платежей в соответствии с регламентом функционирования платежной системы Банка России", заверил он.

"С клиентами будут работать наши кредитные менеджеры, чтобы те, чей бизнес нуждается в поддержке, могли оперативно обратиться с заявками на реструктуризацию задолженности", - сказал Попов.

Этот режим работы будет распространен на всех корпоративных клиентов, но в первую очередь на представителей малого и среднего бизнеса.

"Тем не менее, учитывая обстановку, мы все же рекомендуем клиентам свести к минимуму посещение любых общественных мест, включая офисы банка. Наши удаленные сервисы могут обеспечить практически все потребности клиентов", - отметил зампред правления.

Президент Владимир Путин своим указом объявил период с 28 марта по 5 апреля нерабочим с сохранением зарплат. Это решение принято, чтобы сдержать распространение коронавируса. Продолжат работать только жизненно необходимые предприятия.