Парковка в Москве на выходной неделе останется платной

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Парковка в Москве на предстоящей выходной неделе, которая объявлена для борьбы с распространением коронавируса, будет платной.

"Предстоящие "каникулы" - это не праздничные дни (в соответствии с указом президента), поэтому парковка остается платной. Еще раз просим никуда не ездить", - сказали "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Как подчеркнули в дептрансе, сейчас важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб, а главное карет скорой помощи. "Потому администрирование выделенных полос также не снимается", - отметил собеседник агентства.

Накануне, 25 марта, президент Владимир Путин в рамках борьбы с пандемией объявил грядущую рабочую неделю (с 30 марта по 3 апреля) выходной с сохранением заработной платы, призвав россиян находиться дома, чтобы помочь нормализовать эпидемиологическую ситуацию.