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В Думу внесены поправки о кредитных каникулах для граждан

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли поправки о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимтелей и малых предприятий, пострадавших от коронавируса, сообщил председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он попросил включить его в повестку заседания 31 марта.

Пандемия коронавируса

Речь идет о законопроекте №842224-7 о поправках в закон о ЦБ, поправки о налоговых каникулах для него подготовии по поручению президента, напомнил Аксаков.

Дать право на кредитные каникулы предполагается гражданам и ИП, попавшим в сложную жизненную ситуацию, и малым и средним предриятиям из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии.

Владимир Путин в телеобращении к нации 25 марта предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

"Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", - сказал он.

Законодательно - то есть не рекомендация, а обязанность - по отсрочке для граждан, оказавшихся в трудной ситуации, сейчас прописана только в отношении ипотечных кредитов.

Владимир Путин Анатолий Аксаков Банк России Госдума

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