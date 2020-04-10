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Набиуллина считает временной проблемой трудности банков с экспортом золота

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки столкнулись с логистическими проблемами при экспорте золота, в Банке России считают это временным явлением, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Экономический кризис

"Я не готова сказать, что экспорт фактически закрыт. Да, есть сложности, да, нам банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото, но некоторые, тем не менее, пока экспорт продолжают, но проблемы с этим возникают", - сказала она.

По ее словам, ЦБ взаимодействует с банками по этому вопросу, в том числе, чтобы "была возможность использовать хранилище", но пока исходит из того, "что это будет временное явление".

Национальная финансовая ассоциация (НФА) от лица банков - участников рынка драгоценных металлов ранее обратила внимание ЦБ и Минфина, что из-за прекращения Россией в конце марта авиасообщения с другими странами банки не могут обеспечить своевременный экспорт золота.

НФА также попросила ЦБ возобновить покупку золота, а Минфин - увеличить объема приобретаемого аффинированного золота Гохраном России. Еще банки попросили Минтранс разрешить им чартерные авиаперевозки ценных грузов частными или грузовыми бортами, а также использовать пассажирские воздушные суда уполномоченных министерством авиакомпаний для перевозки ценных грузов чартерными рейсами.

Банк России с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке, отметив, что дальнейшие решения будут зависеть от развития ситуации. ЦБ активно и непрерывно покупал золото с 2014 года и среди мировых центробанков лидировал по объему закупок. За это время ЦБ РФ закупил 40,3 млн унций золота (около 1,25 тыс. тонн) и увеличил объем золота в резервах более чем вдвое. На начало марта 2020 года объем золота в резервах достиг 73,6 млн унций (около 2,29 тыс. тонн) на $119,8 млрд - это 21% совокупного объема резервов России.

10 апреля Набиуллина объяснила, что приостановка покупки золота регулятором "никак не связана с тем, что валюта нужна для интервенций". "Я напомню, что золото мы покупаем за рубли", - сказала она. На вопрос, когда ЦБ возобновит покупку золота, Набиуллина напомнила, что регулятор не комментирует свои будущие действия по золотовалютным резервам.

НФА Банк России Эльвира Набиуллина Минфин Минтранс

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