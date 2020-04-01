Таллин стал экономить на уличном освещении

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Таллина решила экономить бюджетные средства на уличном освещении в связи с кризисом, вызванным коронавирусом, сообщает портал ERR.

В ночь на 1 апреля жители разных районов города заметили, что на улицах непривычно темно. Многие фонари не горели, слабо освещались даже крупные автомобильные дороги.

В столичном коммунальном департаменте объяснили это незапланированной технической ошибкой, но признали, что в целях экономии Таллинн начал сокращать интервал горения уличного освещения.

"Мы немножко регулируем время включения и выключения, поскольку нужно экономить средства. Мы бы хотели, чтобы освещение загоралось бы позже, а гасло бы раньше", - отметил заместитель заведующего Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

По его словам, мэрия составляет список улиц, которые можно оставить без света. В частности, планируется отключение света в некоторых мало используемых в настоящее время зонах, например на территориях детских садов или спортивных объектов.

Сейчас на улицах Таллинна установлены чуть больше 60 000 фонарей. В бюджете на уличное освещение предусмотрено 7,3 млн евро в год. Сколько можно будет сэкономить на освещении, пока четкой картины нет. Многое зависит от того, насколько велик будет дефицит бюджета к концу года.