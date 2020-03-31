В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Букмекерские конторы и тотализаторы прекратят свою деятельность в Москве со вторника, 31 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Действовать запрет на работу будет до особого распоряжения.

Московский мэр напомнил, что уже сейчас для снижения темпов распространения коронавируса в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.

"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", - пояснил мэр.

С 30 марта все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Исключение — поездки на такси.

Выходить из дома можно в следующих случаях:

— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;

— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;

— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;

— если нужно вынести мусор.

Такие же меры введены в Подмосковье.