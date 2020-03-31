В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы
Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Букмекерские конторы и тотализаторы прекратят свою деятельность в Москве со вторника, 31 марта, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.
Действовать запрет на работу будет до особого распоряжения.
Московский мэр напомнил, что уже сейчас для снижения темпов распространения коронавируса в Москве временно приостановлена работа ресторанов, кафе, театров, спортивных клубов, многих других привычных и полезных общественных заведений.
"На этом фоне работающие букмекерские конторы, тотализаторы и пункты приема ставок выглядят, мягко говоря, странно. А у некоторых людей они создают ненужный соблазн нарушить домашний режим", - пояснил мэр.
С 30 марта все жители Москвы независимо от возраста обязаны не покидать места проживания. Необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. Исключение — поездки на такси.
Выходить из дома можно в следующих случаях:
— при обращении за экстренной (неотложной) медицинской помощью и при иной прямой угрозе жизни и здоровью;
— для поездок на работу, если вы обязаны на нее ходить;
— для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
— для выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания;
— если нужно вынести мусор.
Такие же меры введены в Подмосковье.