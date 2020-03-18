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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 10:39

Добровольцы начнут помогать пожилым людям в Свердловской области из-за коронавируса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Волонтеров начали набирать в Свердловской области для помощи пожилым людям в условиях пандемии коронавируса, сообщает оперативный штаб региона.

"Группу быстрого реагирования" формируют на базе Свердловского областного медицинского колледжа. Добровольцы проходят инструктаж", - говорится в сообщении штаба.

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Добровольцев обучат работе с пожилыми людьми и способам защиты от инфекции. Волонтеры будут оказывать пожилым людям всю необходимую помощь, связанную с закупкой продуктов и лекарств, а также домашними делами.

По данным штаба, в группу уже зарегистрировалось более 200 человек. Работа организована более чем в 10 городах области.

Ранее сообщалось, что в регионе зарегистрирован один случай заражения новым типом коронавируса. Женщина с подтвержденным диагнозом находится в больнице N40 Екатеринбурга.

По данным на 17 марта, в области под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находилось чуть больше 1,8 тыс. человек.

Свердловская область

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