Австралийцам запретили покупать более 12 бутылок вина и двух ящиков пива в день

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Австралии крупные ритейлеры договорились и перестали продавать в одни руки больше двух ящиков пива, сидра или алкогольных коктейлей и 12 бутылок вина. Как сообщает новостной сайт News.com.au, это решение приняла ассоциация Retail Drinks Australia, чтобы прекратить ажиотажные закупки алкоголя из-за коронавируса.

Ограничения добровольно поддержали сети Liquorland, BWS, Vintage Cellars, Dan Murphy"s, IGA Liquor и Aldi.

Их решение вызвало противоречивые отзывы в соцсетях: одни пользователи написали, что это "не по-австралийски", другие - что даже со введенными лимитами можно изрядно закупиться.

Продажи алкоголя в стране стали расти после того, как 18 марта власти закрыли пабы и рестораны для борьбы с коронавирусом. Премьер-министр Скотт Моррисон также потребовал от граждан отказаться от всех зарубежных поездок и предупредил, что эпидемия может продолжаться не меньше полугода. Введенный им режим чрезвычайной ситуации позволяет правительству закрывать населенные пункты и регионы, вводить комендантский час и объявлять карантин.

На 31 марта в Австралии было подтверждено 4557 случаев заражения коронавирусом, 19 человек умерли.

Великобритания

В Великобритании после закрытия пабов и ресторанов в марте также резко вырос спрос на алкоголь. Как показало исследование компании Nielsen, с 14 по 21 марта продажи пива, вина и крепкого алкоголя в магазинах подскочили на 67% в годовом измерении. Продажи замороженных продуктов в этот период взлетели на 84%.

С конца апреля до 21 марта в британских супермаркетах было зафиксировано на 79 млн посещений больше, чем в тот же период в 2019 году, выяснили социологи. В последнюю неделю февраля и первую неделю марта британцы покупали, в основном, только продукты и вещи первой необходимости, например, макароны, рис и медикаменты.

Исследование международной компании Kantar Worldpanel показало, что март 2020 года стал рекордным в Великобритании по продажам продуктов питания.

Германия

В ФРГ также растут продажи спиртного из-за закрытия ресторанов, сообщил "Интерфаксу" глава пресс-службы Немецкого института вина Эрнст Бюшер.

По его словам, примерно 80% вина в Германии продается именно через магазины, остальную часть покупают напрямую у производителей. При этом нет точных данных, какая доля покупок приходится именно на рестораны, а какая - на обычных граждан. Бюшер добавил, что в связи со введенными ограничениями многие виноделы перешли на организацию дегустаций онлайн.