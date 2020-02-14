Ульяновский Минздрав ввел лимит на продажу масок по пять в одни руки

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Минздрав Ульяновской области запретил аптекам региона продавать больше чем по пять масок в одни руки, сообщила пресс-служба ведомства. Предполагается, что маска стоит 15 рублей. Ограничения ввели, чтобы исключить ажиотаж и спекуляции.

Глава ведомства Инна Чигирева через пресс-службу рассказала, что проверка выявила, что поставщики завышали цены на маски, но теперь "этот вопрос решен".

"На сегодняшний день цены находятся в пределах нормы. Медицинские маски имеются в продаже в 18 крупных аптечных сетях, отсутствуют в 17 несетевых аптеках. Во всех аптеках и пунктах "УльяновскФармации" маски имеются в наличии. Ежедневно ситуация в разрезе пунктов и аптек меняется. В этом случае каждый день проводятся переговоры с директорами крупных аптечных сетей по наличию медицинских масок", - отметила Чигирева.

В конце прошлой неделе губернатор региона Сергей Морозов сообщил в соцсетях, что получил много жалоб на повышение цен на маски: "в аптеках искусственно создается ажиотаж, цены взвинчены в несколько раз". В связи с этим он пожаловался в ФАС. В комментариях к посту губернатора пользователи жаловались, что в аптеках Карсунского и Старомайнинского районов маски продавалась по 70-80 рублей за штуку.

Президент Владимир Путин 5 февраля предложил лишать аптеки лицензии за повышение цен на маски и противовирусные препараты.