В Грузии ввели сухой закон

Людям запретили собираться больше чем по трое и ввели комендантский час

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Грузии с 31 марта по 21 апреля, на время действия чрезвычайного положения запретили работу всех точек по продаже алкоголя, говорится в постановлении правительства. Запрет касается в том числе пива и вина.

Ресторанам и другим точкам общепита, в том числе при организациях, в этот период разрешено работать только на доставку продукта, клиенты заходить в помещения не должны даже для оплаты.

С 31 марта в стране введен всеобщий карантин. Людям запрещено собираться больше чем по трое, за исключением продуктовых магазинов, банков и аптек. В этих торговых помещениях они обязаны соблюдать дистанцию. Ездить по стране будет можно только в легковых машинах не более чем втроем, включая водителя. Выходить из дома можно только с документом, удостоверяющим личность.

С 21:00 до 6 утра в стране будет действовать комендантский час и выйти на улицу без пропуска будет нельзя.

Одиноким гражданам старше 70 лет запрещено выходить из дома кроме как до ближайшего магазина, ближайшей аптеки или медицинского учреждения.

В городах Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Поти, Зугдиди и Гори, а также Телави и Ахалцихе на въездах установлены контрольно-пропускные пункты. Там будут проверять состояние здоровья граждан и выяснять, куда они едут.

На 31 марта в Грузии было подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом. 21 заболевший уже вылечился.

Режим ЧП в стране был введен с 21 марта до 21 апреля. В Марнеульском и Болнисском муниципалитете уже введен жесткий карантин.