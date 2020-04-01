ЦБ РФ обнулил тарифы на использование Системы быстрых платежей

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ обнулил тарифы для банков за обслуживание в Системе быстрых платежей (СБП) на срок с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2022 года, сообщил ранее регулятор.

В этих условиях банки смогут переводить деньги своих клиентов бесплатно либо по минимальным тарифам.

О решении совета директоров ЦБ об обнулении тарифов Банк России сообщил 25 февраля. Позднее, 20 марта, в рамках мер по поддержке экономики и граждан на фоне пандемии коронавируса ЦБ установил с 1 мая 2020 года предельное значение комиссий для операций в СБП.

Граждане смогут переводить без комиссии до 100 тысяч рублей. При сумме более 100 тысяч рублей комиссия для физических лиц должны быть не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 рублей.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме 28 января 2019 года, в промышленном масштабе – 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках.

Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду. В 2020 году ЦБ планирует внедрить в систему функции оплаты налоговых и других государственных платежей, ЖКУ, предусмотреть возможность переводов от юрлиц физлицам, в том числе заработной платы, а также предполагается ввести ряд других сервисов.