Сбербанк запустит операции в Системе быстрых платежей в начале апреля

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк России запустит операции в Системе быстрых платежей (СБП) в первых числах апреля, сообщила зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова в ходе онлайн-конференции в среду.

"Мы подключаемся на текущий момент, идет технологический интеграционный проект. В первых числах апреля будет запущено на клиентов", - сказала Кирсанова.

Сбербанк как системообразующий банк должен был подключиться к СБП 1 октября 2019 года. В итоге кредитная организация получила предписание ЦБ РФ и штраф за нарушение сроков, установленных законом.

Сбербанк долгое время не планировал присоединяться к СБП, пока не стало известно об обязательном для крупных банков участии в этом проекте.

Система быстрых платежей ЦБ РФ была запущена в пилотном режиме 28 января прошлого года, в промышленном масштабе - 28 февраля. Система позволяет по номеру телефона переводить деньги между счетами в разных банках. Также в систему была добавлена возможность оплаты в торговых точках по QR-коду.