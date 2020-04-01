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Министры энергетики РФ и США будут договариваться с производителями нефти

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Министр энергетики США Дэн Бруйетт и его российский коллега Александр Новак договорились в развитие телефонной беседы президентов двух стран от 30 марта продолжать с участием основных мировых производителей ситуацию на нефтяном рынке, сообщило Минэнерго США.

"Министры Бруйетт и Новак обсудили ситуацию с ценами на рынке энергетики, и пришли к соглашению о продолжении диалога между крупнейшими мировыми производителями и потребителями, включая страны "большой двадцатки", в целях преодоления беспрецедентного периода сложностей в мировой экономике", - говорится в сообщении ведомства.

США, РФ и Саудовская Аравия вместе займутся проблемой с обвалом нефтяных цен, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"Я говорил с президентом Путиным об этом, я также разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии об этом. (...) Мы будем заниматься этим все вместе и посмотрим, что можно сделать", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Обе страны (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) обсуждают это, и я присоединюсь к ним в подходящее время при необходимости", - отметил президент США.

нефть Россия США Александр Новак Дэн Бруйетт

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