Цены на Brent перешли к слабому снижению

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок не демонстрируют единой динамики в ходе торгов во вторник, при этом Brent перешла к слабому снижению.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:03 по Москве составила $22,70 за баррель, что на $0,06 (0,26%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов повышение цены контрактов достигало 4%.

Фьючерс на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,51 (2,54%) - до $20,60 за баррель. Контракты дорожали более чем на 7% ранее в ходе торгов.

Ценовая война на нефтяном рынке, начатая Саудовской Аравией после провала сделки ОПЕК+, поставила под удар многих ее коллег по ОПЕК, пишет The Wall Street Journal. Не имея достаточных денежных ресурсов, а также возможности наращивать добычу, чтобы бороться за долю рынка, Иран, Ирак, Алжир, Ливия, Ангола и Венесуэла готовятся резко сокращать расходы.

Как отмечают аналитики Goldman Sachs, спрос на нефть на этой неделе упал на 26 млн б/с, или на 25%. Они прогнозируют, что нефть, не имеющая выхода к морю, может торговаться по отрицательным ценам, а Brent, вероятно, останется на уровне затрат в $20 за баррель. Помимо этого, Goldman Sachs полагает, что ценовая война становится неуместной из-за значительного снижения спроса.

Эксперты банка также отметили, что исчерпание мощностей хранения нефти создает риск быстрого разворота рынка к дефициту и может привести к росту цен существенно выше $55 за баррель в следующем году. Они также предупреждают, что добывающий сектор потеряет минимум 5 млн б/с мощностей. По мнению аналитиков, это приведет к росту цен, масштаб которого будет зависеть от величины созданных запасов.

Аналитики IHS Markit, в свою очередь, прогнозируют, что мировая добыча нефти во втором квартале упадет на 10 млн б/с из-за недостатка места в нефтехранилищах и сокращения спроса на фоне пандемии. При этом снижение добычи будет наблюдаться во всех регионах, а наиболее затронутыми окажутся страны ОПЕК, Россия и США. По прогнозу IHS, спрос в этот период упадет на 16,4 млн б/с по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

В понедельник, 30 марта, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в телефонном разговоре вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на рынке нефти. Главы государств договорились о проведении на уровне министров энергетики консультаций по текущему состоянию нефтяного рынка.

Тем временем представитель министерства энергетики Саудовской Аравии сообщил, что страна планирует в мае увеличить экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки, до 10,6 млн б/с. Как уточнил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в апреле страна планирует экспортировать около 10 млн б/с, а в мае - около 10,6 млн б/с нефти, но пока это только планы, переговоры с покупателями еще не закончены.