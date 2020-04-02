Росреестр отменил 25 проверок в Москве, намеченных на апрель

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Росреестр отменил в Москве 25 проверок организаций и индивидуальных предпринимателей, запланированных до 1 мая, сообщили в пресс-службе управления. Их отменили ради соблюдения режима самоизоляции и сокращения контактов.

23 отмененных проверки касались соблюдения требований законодательства в сфере земельного надзора, две - в области геодезии и картографии.

В Росреестре допустили, что начнут внеплановые проверки, но это будет только в случаях угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проверки, по результатам которых выдаются лицензии.

Предписания об устранении ранее выявленных нарушений, срок устранения которых наступает до 1 мая, будут продлены на три месяца.