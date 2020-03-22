"Победа" до мая приостановит свои авиарейсы в Турцию

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" до 30 апреля закрывает рейсы по своему последнему зарубежному направлению - в Турцию, сообщила в воскресенье журналистам представитель компании.

По ее словам, выполнение регулярных рейсов в эту страну приостанавливается в связи с введенными ограничениями на прилет иностранных граждан в РФ и выполнение рейсов в Анталию и Газипашу.

"Всем клиентам отмененных рейсов из Москвы в Анталию, Газипашу, Стамбул и обратно; из Краснодара в Стамбул и обратно с датами вылета в период с 23 марта по 30 апреля 2020 года будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, - отметила она. - Срок поступления на счет зависит от банка-эмитента карты".

Для возвращения клиентов из Турции "Победа" планирует выполнять вывозные рейсы. Актуальное расписание для пассажиров, находящихся в Турции, будет размещено на сайте компании. Всем, кому не подойдут предложенные даты вылета в Россию, будет оперативно оформлен возврат денежных средств в полном объеме, заверили в "Победе".

Ранее на фоне пандемии коронавируса "Победа" приостановила полеты из Москвы в города Германии, Италии, Испании, Израиля, Кипра, Чехии, Словакии, Нидерландов, Латвии, Черногории, а также в Дубай и армянский Гюмри.

В воскресенье источники сообщили "Интерфаксу", что авиасообщение между РФ и Турцией с 00:00 23 марта по московскому времени ограничивается регулярными рейсами Москва - Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину. Росавиация подтвердила эту информацию.