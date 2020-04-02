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Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам

Путин в четверг выступит с новым обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин работает над еще одним обращением к гражданам, глава государства выступит с ним в четверг, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Рабочий график (президента) включает еще одно обращение, которое президент запишет во второй половине дня. В любом случае это будет после 16 часов - начиная с 16 часов можно будет ждать", - отметил он

На вопрос, будет ли в РФ продлена "нерабочая неделя", объявленная в связи с распространением коронавируса, Песков сказал: "По состоянию на эту минуту, никаких решений не принималось. Но еще раз повторяю, президент работает над еще одним обращением. Давайте дождемся того, что будет сказано президентом".

Говоря о том, каким образом и кем принимаются соответствующие решения, Песков пояснил, что "в любом случае решения принимаются на основе информации, которую дает Оперативный штаб в плане эпидемиологической ситуации о состоянии медицинской инфраструктуры в регионах". "На основе этого уже формулируются предложения, которые докладываются президенту. Потом принимается решение", - добавил он.

Пресс-секретарь президента напомнил, что за координацию всех усилий по борьбе с коронавирусом отвечает премьер Михаил Мишустин, который возглавляет координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом. Финальное решение, по его словам, "может приниматься и Мишустиным, может и Путиным".

С первым телеобращением к россиянам на фоне распространения коронавируса Путин обратился 25 марта. Тогда он, в частности, объявил нерабочей неделей период с 28 марта до 5 апреля.

В воскресенье власти Москвы объявили, что с 30 марта в городе вводится режим обязательной самоизоляции. Вслед за столицей аналогичный режим начали вводить и другие регионы России.

Кроме того, с 30 марта была временно закрыта граница России.

Хроника коронавируса. Апрель.

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В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмовВо вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов
Владимир Путин

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