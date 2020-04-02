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Число заявок на пособие по безработице в США подскочило еще более чем на 3 млн

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе резко выросло до 6,648 млн, сообщило Минтруда США.

Экономический кризис

Неделей ранее количество новых заявок превысило 3 млн - максимум с начала учета данных в 1967 году, отмечает Trading Economics. Эксперты в среднем ожидали увеличение показателя на 217 000 - до 3,5 млн с ранее объявленных 3,283 млн.

По уточненным данным, на неделе, которая завершилась 21 марта, поступило 3,34 млн заявок, а не 3,283 млн.

После публикации данных за предыдущую неделю глава Минфина США Стивен Мнучин назвал эту статистику несущественной, поскольку она отражала ситуацию до согласования программы помощи экономике объемом $2 трлн. По его прогнозу, запущенные меры поддержки начнут действовать в ближайшие три недели, и компании начнут нанимать новых сотрудников.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 марта, подскочило на 1,226 млн - до 3,029 млн с 1,803 млн на предыдущей неделе. Аналитики ожидали роста показателя на 3,079 млн.

США Минтруда Стивен Мнучин

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