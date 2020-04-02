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Минтруд допустил, что при нехватке денег в Пенсионном фонде их возьмут в ФНБ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Все социальные обязательства Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) будут выполнены в полном объеме, при нехватке средств их могут взять из Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявляют в Минтруде РФ.

"Пенсионный фонд и Фонд социального страхования справятся со всеми возложенными на них обязательствами. В настоящее время средств фондов хватает. При необходимости могут быть задействованы средства из Фонда национального благосостояния, ранее был принят закон, позволяющий использовать эти финансовые ресурсы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда, отвечая на запрос агентства.

Накануне газета "Ведомости" сообщила, что ПФР, ФСС и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) из-за распространения коронавирусной инфекции в России могут недополучить от 200 млрд рублей до 2,3 трлн рублей страховых взносов, это от 2,5% до 30% от всех поступлений в 2019 году. Такие данные приводят эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.

Ежемесячные страховые выплаты в фонды, отмечает издание, сокращаются с марта 2020 года, а расходы растут, в том числе в связи с увеличением максимального размера пособия по безработице до уровня МРОТ (с 8 тыс. до 12,3 тыс. рублей).

ПФР ФСС Минтруд РФ

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