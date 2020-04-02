Песков сообщил, что о новых сделках взамен ОПЕК+ пока речи не идет

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Вопрос о возобновлении сделки ОПЕК+ или заключении какой-то новой договоренности вместо нее пока не обсуждается, хотя стран, довольных ситуацией на мировом рынке нефти, нет, заявили в Кремле.

"Пока ни о каких конкретных и даже абстрактных сделках взамен ОПЕК+ никто речи не заводил", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ситуация на нефтяных рынках обсуждалась в ходе недавнего телефонного разговора президента РФ Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом. "Этой ситуацией никто не доволен", - признал представитель Кремля.

В то же время он добавил, что международные контакты по ситуации на нефтяном рынке продолжаются, и это непрекращающийся процесс.

Так он ответил на вопрос, означает ли заявление Путина о необходимости вместе с основными производителями и потребителями нефти выработать решение для смягчения этой ситуации, что Москва готова к консультациям по новой сделке взамен ОПЕК+.

Консультаций с Саудовской Аравией пока нет

Песков также отметил, что консультации России и Саудовской Аравии по нефти пока не начались. вечая на вопрос журналистов, могут ли консультации между Саудовской Аравией и РФ состояться "в ближайшие день-два", пресс-секретарь сказал, что это нужно спрашивать в министерстве энергетики

На уточняющий вопрос, могут ли консультации состояться на уровне президента РФ, Песков ответил: "Нет, не планируются".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Россия и Саудовская Аравия ведут диалог по проблеме падения цен на нефть, и в ближайшие несколько дней Москва и Эр-Рияд смогут "разобраться" с этим вопросом.

"Я думаю, что они (Россия и Саудовская Аравия - ИФ) разберутся с этим в течение нескольких следующий дней (. . .) Они знают, что им надо сделать, так что у меня есть уверенность в том, что они разберутся", - сказал президент на брифинге в Белом доме.