Число случаев COVID-19 в мире превысило 1 млн

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Количество заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило отметку в один миллион человек, такие данные приводит статистический сайт Worldometer.

Число скончавшихся пациентов с COVID-19 превышает 50 тысяч.

Свыше 210 тыс. заболевших выздоровели.

Как сообщают европейские СМИ, с начала вспышки в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) новый коронавирус затронул 203 государства.

Рекордное количество выявленных случаев заражения вирусом насчитывается в США - свыше 235 тыс., более 5,6 тыс. заразившихся скончались.

Также одной из наиболее эпидемиологически неблагоприятных стран является Италия. В стране зафиксировано самое высокое количество летальных исходов пациентов с коронавирусом - более 13,9 тыс. Между тем, количество выявленных зараженных в Италии составляет более 115 тыс.