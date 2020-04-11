Газомоторное топливо включено в перечень товаров первой необходимости в РФ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнило перечень непродовольственных товаров первой необходимости, включив туда все виды газомоторного топлива, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Там пояснили, что это сделано в целях "стабильного топливообеспечения транспортных средств, включая общественный пассажирский транспорт и коммунальную технику, и населения в условиях необходимости предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции".

Ранее в этом перечне был только сжиженный природный газ.