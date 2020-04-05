Трамп не исключил введения пошлин на импортную нефть

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения пошлин на импортируемую нефть, чтобы таким образом защитить энергетический сектор страны.

"Если мне нужно будет ввести пошлины или сделать что-то еще для защиты тысяч, десятков тысяч рабочих мест в США (в нефтегазовом секторе - ИФ), то я сделаю то, что должен", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Также он выразил мнение, что если Россия и Саудовская Аравия не уладят разногласия вокруг нефти, их экономика будет разрушена.

"Иначе они уничтожат сами себя, если не договорятся", - сказал он, добавив, что "очень большая часть экономического благосостояния России кроется в нефти".

Говоря о своих контактах с саудовским руководством, президент США заявил, что его собеседники рассчитывают договориться с Россией о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки "или даже на существенно больше".

При этом Трамп не стал говорить о том, готовы ли США также снизить свою добычу нефти в рамках усилий по повышению цен на этот энергоресурс.

Также он вновь нелицеприятно отозвался об ОПЕК.

"Я всю жизнь был против ОПЕК. Это что-то типа незаконного картеля, монополии", - заявил Трамп.

В четверг Трамп заявил после бесед с российским и саудовским лидерами, что Москва и Эр-Рияд договорились сократить добычу на беспрецедентные 10-15 млн баррелей в сутки, что составляет от 10% до 15% мирового предложения.

Вместе с тем, ни Россия, ни Саудовская Аравия не подтвердили наличие такой договоренности, однако отметили, что обсудят пути стабилизации рынка с другими крупными мировыми производителями нефти.

В пятницу источник "Интерфакса" заявил, что Саудовская Аравия готова значительно сократить добычу нефти, если к ней присоединятся Россия и США. Помимо этого, The Wall Street Journal писала, что условием королевства является совместное сокращение нефтедобычи со странами G20.

Трамп ранее на одном из брифингов также уклонился от ответов на вопросы о возможном сокращении добычи нефти в США, заявив, что нефтяные компании, как показала встреча с ними, "в хорошей форме", но источники СМИ утверждают, что эта мера пока не предусмотрена.

Как сообщала The Wall Street Journal, среди американских нефтяных компаний нет единого мнения по вопросу о присоединении к сделке по сокращению добычи нефти. Так, ведущие корпорации, включая Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp., выступают против. Сланцевые производители, такие как Pioneer Natural Resources, пытаются найти пути для присоединения к российско-саудовскому плану, некоторые из них поддерживают снижение производства на 500 тыс. баррелей в сутки, сказал источник газеты. Однако крупнейшие корпорации опасаются, что из-за участия в сокращении добычи против них могут быть предъявлены антимонопольные судебные иски.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что Россия понимает законодательные ограничения США (относительно возможно картельного сговора - ИФ) по возможному согласованному снижению нефтедобычи, но считает, что можно найти способы сотрудничества.