Власти РФ определили максимальный размер ссуды для получения кредитных каникул

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ опубликовало постановление, в котором определило максимальный размер кредита физлиц и ИП, который может подпадать под условия кредитных каникул, предоставляемых заемщикам, чьи доходы сократились на 30%.

Соответствующее постановление от 3 апреля размещено на сайте правительства в понедельник.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.

Максимальный размер кредита для желающих "уйти на каникулы"

Как говорится в постановлении правительства, каникулы предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого займа не превышает:

- по ипотечным кредитам - 1,5 млн рублей;

- по автокредитам - 600 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей;

- по потребительским кредитам для физлиц - 250 тыс. рублей;

- по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.

Ранее, в воскресенье, 5 апреля, эти цифры опубликовал в своем сообщении Сбербанк.

Методика расчета дохода заемщика для получения кредитных каникул

Правительство также опубликовало методику расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков) для получения заемщиками кредитных каникул.

Среднемесячный доход физлица, не являющегося ИП, рассчитывается как частное от деления всех совокупных доходов заемщика на число календарных месяцев. Доходы рассчитываются на основании сведений:

- от ФНС о доходах заемщика;

- о размере пенсии, ежемесячного содержания судьям или ежемесячной надбавки судьям, полученных от Пенсионного фонда или другого выплачивающих пенсию государственного органа;

- о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, полученных от Пенсионного фонда или другого государственного органа, выплачивающих пенсию заемщику;

- сведений, предоставленных заемщиком, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", с использованием мобильного приложения "Мой налог".

Для расчета среднемесячного дохода заемщика - физлица кредитор производит расчет помесячно. Если число календарных месяцев, в каждом из которых были выплаты, превышает 5 месяцев, банк исключает 2 календарных месяца с наибольшими и 2 календарных месяца с наименьшими значениями выплат.

Среднемесячный доход заемщика, являющегося индивидуальным предпринимателем, за 2019 год определяется на основании сведений, предоставленных ФНС заемщику для их последующей передачи по запросу заинтересованному кредитору, подключенному к Единому порталу госуслуг, и рассчитывается как частное от деления всех доходов заемщика за 2019 год на число 12.