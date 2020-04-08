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Единороссы предложили увеличить предел ипотеки для кредитных каникул

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Единороссы предложили правительству увеличить максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик вправе обратиться к кредитору с просьбой о предоставлении "кредитных каникул", заявил через пресс-службу секретарь генерального совета "Единой Росии" Андрей Турчак. Сечас этот предел установлен на уровне 1,5 млн рублей.

Экономический кризис

В партии изучили ситуацию в регионах, проконсультировались с экспертами в сфере ипотечного кредитования, обсудили вопрос с правительством и решили, что порог займа нужно увеличить, "чтобы граждане, взявшие большие суммы в кредит на покупку жилья, также могли уйти на "кредитные каникулы"", заявил Турчак.

Установленный предел в 1,5 млн рублей даст право на каникулы получателям "примерно 30% всех ипотечных кредитов в стране", добавил он. По данным единоросов, 60% ипотечных кредитов в России составляют от 1,5 до 5 млн рублей, сказал Турчак.

Поскольку в крупных городах стоимость жилья на порядок выше, чем в среднем по стране, большинство их жителей не сможет уйти на кредитные каникулы, если их условия не будут изменены, добавил он.

Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что его ведомство предложит увеличить этот лимит для отдельных регионов, в том числе для Москвы, Петербурга и Дальнего Востока. "Сейчас рассматриваются разные варианты, они обсуждаются в правительстве, я думаю, что в ближайшее время решение будет принято", - сказал он 7 апреля.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон о кредитных каникулах для граждан, индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий, пострадавших из-за коронавируса. Заемщики сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств на полгода.

Правительство определило максимальные размеры кредитов физлиц и индивидуальных предпринимателей, которые могут претендовать на кредитные каникулы как заемщики, чьи доходы сократились на 30%. По ипотечным кредитам максимум установлен на уровне 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 000 рублей, потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 000 рублей, потребительским кредитам для физлиц - 250 000 рублей, кредитным картам для физлиц - 100 000 рублей.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Минфин Единая Россия Александр Турчак коронавирус

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