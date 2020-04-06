Россияне начали обращаться в банки за ипотечными каникулами

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Около 43% обратившихся за неделю в Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков интересовались условиями предоставления и документальным оформлением "ипотечных каникул", сообщает в понедельник "ДОМ.РФ".

Как отмечается в сообщении, еще около 15% россиян спрашивали о возможности реструктуризации ипотечных кредитов, 4% сообщили об отказах банков реструктуризировать кредит. Всего за неделю работы Центра поддержки, с 30 марта по 6 апреля, в него обратились почти 20 тыс. заемщиков.

"На сегодняшний день подписаны дополнительные меры по предоставлению каникул еще на 6 месяцев, даже если ранее такая поддержка уже была предоставлена, вне зависимости от причины снижения дохода. Надеемся, что в нынешней ситуации "ипотечные каникулы" действительно облегчат гражданам жизнь на период борьбы с пандемией", - отметил генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам предложил предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

"Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", - сказал Путин.

3 апреля он подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.