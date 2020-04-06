Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 06.04В России 6 343+954В мире 1 272 115+74 710

Россияне начали обращаться в банки за ипотечными каникулами

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Около 43% обратившихся за неделю в Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков интересовались условиями предоставления и документальным оформлением "ипотечных каникул", сообщает в понедельник "ДОМ.РФ".

Экономический кризис

Как отмечается в сообщении, еще около 15% россиян спрашивали о возможности реструктуризации ипотечных кредитов, 4% сообщили об отказах банков реструктуризировать кредит. Всего за неделю работы Центра поддержки, с 30 марта по 6 апреля, в него обратились почти 20 тыс. заемщиков.

"На сегодняшний день подписаны дополнительные меры по предоставлению каникул еще на 6 месяцев, даже если ранее такая поддержка уже была предоставлена, вне зависимости от причины снижения дохода. Надеемся, что в нынешней ситуации "ипотечные каникулы" действительно облегчат гражданам жизнь на период борьбы с пандемией", - отметил генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам предложил предусмотреть "каникулы" как по потребительским, так и по ипотечным кредитам.

"Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций", - сказал Путин.

3 апреля он подписал закон о предоставлении пострадавшим от пандемии COVID-19 гражданам и компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) права на получение кредитных каникул.

ДОМ РФ Виталий Мутко

Новости по теме

Новости

Эксперты предупредили о рисках дезинфляционных шоков для мировой экономики

Российские фабрики табачного концерна Philip Morris возобновили работу

Российские фабрики табачного концерна Philip Morris возобновили работу

Правительство РФ установило ограничения на продажу масок и перчаток

Автопроизводители потеряют более $100 млрд при простое до конца апреля

Мишустин потребовал не мешать работе курьеров и пунктов выдачи заказов

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

"Транснефть" начала поставки нефти в Белоруссию

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Сбербанк продлит срок условий по вкладам, заканчивающимся с 30 марта по 6 мая

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Туроператоры попросили разрешить им заморозить выплату компенсаций за отмененные туры

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей

Правительство утвердило перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей
Экономический кризис

Власти подготовили стресс-тесты для российских компаний при нефти в $20 и $10 за баррель

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');