Минэнерго США не обсуждало отмену санкций против России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Отмена санкций в отношении России, в том числе по проекту "Северный поток 2", не обсуждалась, сообщил в интервью Bloomberg TV глава Минэнерго США Дэн Бруйетт.

Отвечая на соответствующий вопрос, Бруйетт подчеркнул, что не хочет говорить за своих коллег, но сам он в ходе переговоров с министром энергетики России Александром Новаком эту тему не обсуждал.

США в декабре прошлого года приняли военный бюджет, содержащий санкции в отношении компаний, занимающихся реализацией проектов газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Такие меры заставили швейцарскую компанию Allseas остановить работы на магистрали "Северного потока 2". В этой связи "Газпром" задействовал собственный трубоукладчик, судно "Академик Черский".