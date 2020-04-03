FT узнала о лоббистской кампании нефтяников США против РФ и Саудовской Аравии
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Американские производители сланцевой нефти начали агрессивную лоббистскую кампанию за введение санкций против Саудовской Аравии и России, призывая Белый дом принудить добывающие страны снизить производство сырья, пишет Financial Times.
Сланцевые компании привлекли к этой работе бывшего министра энергетики США Рика Перри.
В числе инициатив - блокирование поставок саудовской нефти на принадлежащий Saudi Aramco крупнейший в США НПЗ Motiva в Порт Артуре на юге США; введение пошлин на импортную нефть; отмена нормативного акта, который в ряде случаев делает транспортировку нефти на иностранных танкерах более выгодной.
Производители предлагают ввести новые санкции против российского ТЭК или отменить действующие, если Москва будет сотрудничать с США.
Глава Continental Resources Хэральд Хамм призвал власти повести расследование, осуществляли ли Саудовская Аравия и Россия манипулирование ценами на рынке.
В пятницу президент Дональд Трамп проведет встречу с руководителями нефтяных компаний.
Большинство производителей сланцевой нефти нерентабельны при ценах ниже $50 за баррель, пишет FT.
К 7:20 по Москве фьючерсы на Brent падали на лондонской бирже ICE Futures на 4% к уровню закрытия и торговались у $28,73 за баррель.
Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 5% - до $24,04 за баррель.