Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

Продажи гипермаркетов за неделю карантина упали на 13%

Продажи гипермаркетов за неделю карантина упали на 13%
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Продажи в магазинах дрогери (магазинов непродовольственных товаров повседневного спроса) и парфюмерии в первую неделю самоизоляции в России (с 30 марта по 5 апреля, 14-я неделя года) упали на 47% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила исследовательская компания GfK; за неделю карантина также снизились продажи и у гипермаркетов.

По сравнению с "нулевой" референсной неделей (с 24 февраля по 1 марта), когда влияния ситуации с коронавирусом еще не ощущалось, продажи в деньгах снизились на 34%.

Пандемия коронавируса

"В столь драматичном падении оборота в канале дрогери-парфюмерии есть, конечно, влияние сезонного фактора: вторая половина февраля/начало марта - традиционно высокий сезон для товаров для красоты, после которого следует снижение активности и возврат к норме. Но главная причина, все-таки, это самоизоляция и закрытие специализированной торговли", - сказала руководитель ритейл-сектора отдела исследований потребительской панели GfK Rus Виктория Дивитаиа (ее слова приводятся в сообщении компании).

"Внимание покупателей направлено на покупку продуктов питания и средств по уходу за домом. Парфюмерия и косметика не являются приоритетными в период, когда люди не выходят из дома", - отметила она.

Прирост продаж на первой "карантинной" неделе показали дискаунтеры (на 4% в деньгах), специализированные алкогольные магазины (на 8%), специализированные продуктовые магазины (+4%) и онлайн торговля (+5%).

После высоких 11-13 недель, на 14-й неделе снизились покупки в гипермаркетах и магазинах cash & carry - по сравнению с предыдущей неделей оборот этих форматов снизился на 13%, по сравнению с референсной неделей - на 10%.

ЭкономикаРоссияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляцииЧитать подробнее

Кроме того, после двухзначных темпов роста прирост продаж в аптеках составил всего 2% по сравнению с предыдущей неделей. "Видимо, россияне в целом закупились всеми необходимыми медицинскими товарами. Спрос на противовирусные и иммуномоделирующие препараты сохраняется на высоком уровне, но пик пришелся на 12-ю неделю", - отмечают в GfK.

В целом период ажиотажного спроса прошел, и общее снижение затрат на покупки товаров повседневного спроса по сравнению с предыдущей (13-й) неделей составило 6%, констатируют аналитики.

"На 14-й неделе российский потребитель пытался приспособиться к новым условиям самоизоляции. Вновь стал активно добавлять в свои покупки многочисленные свежие категории, что в меньшей степени характеризовало его поведение на первых кризисных неделях, предшествующих карантину", - сказал коммерческий директор направлений "Потребительская панель" и "Медиа-исследования" GfK Rus Сергей Яшко.

Хроника коронавируса. Апрель.

24
В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человекЧешские производители выпустили ограниченную серию игрушек в защитных масках для лицаПлавучий госпиталь ВМС США принимает новых пациентов в Лос-АнджелесеЧисло жертв коронавируса в Бельгии превысило две тысячи человек. На фото: трансляция похорон в прямом эфире в бельгийском городе Шарлеруа.8 апреля. Власти Чехии рассматривают возможность снятия некоторых ограничительных мер, действующих в стране в рамках борьбы с коронавирусом. По последним данным, в Чехии с начала вспышки зарегистрировано около 4,8 тыс. случаев заболевания. Более 70 человек скончались.7 апреля. В Испании вновь наметился рост количества летальных исходов из-за осложнений после заражения COVID-19. За последние сутки в стране умерли 743 пациента, в то время как на протяжении прошедших четырех дней наблюдался постоянный спад по этому показателю.6 апреля. Жители палестинского лагеря беженцев Хан-Юнис на юге сектора Газа остаются в своих домах в качестве меры предосторожности6 апреля. Власти Албании принимают серьезные меры по борьбе с распространением вируса, например теперь только один член семьи может выходить за покупками, предварительно получив смс пропуск на выход из дома на 1 час. В настоящее время в стране зарегистрировано 333 случая и 18 случаев смерти, связанных с COVID-19.6 апреля. Медицинские работники, командированные в Ухань из других регионов КНР, возвращаются домой в связи с улучшением эпидемической ситуации5 апреля. Католики Манилы отметили Пальмовое воскресенье, несмотря на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничения. Всего в стране зафиксировано 3 240 случаев заражения коронавирусом и 152 летальных исхода.3 апреля. Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания. 3 апреля. Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире превысило миллион человек. На фото: дезинфекция улиц в колумбийском городе Медельин.3 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ (на фото слева) рассматривает возможность отмены запланированного на май визита в Москву в связи с пандемией. Глава японского правительства должен был принять участие в мероприятиях по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.2 апреля. Италия сообщила о новых 760 случаях смерти от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 13 915, что является самым высоким показателем в мире.2 апреля. В Палестинском Хевроне молодожены сыграли свадьбу без гостей, но в окружении службы безопасности. Ограничения администрации страны запрещают проведение собраний для предотвращения распространения коронавируса.2 апреля. В столице Индонезии Джакарте за последние 24 часа было выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом2 апреля. Франция использует высокоскоростные поезда для перемещения пациентов с COVID-19 из регионов, наиболее пострадавших от коронавируса. В стране зафиксировано 52 836 случаев заболевания. На фото: эвакуация пациентов из больниц Парижа в Бретань.2 апреля. В Мозамбике ввели чрезвычайное положение сроком на 30 дней1 апреля. В пригороде Бангкока сотрудники коммунальных служб в костюмах супергероев проводят дезинфекцию храмов1 апреля. Во вторник на Филиппинах наблюдался самый большой рост заболеваемости за один день. Число подтвержденных случаев заражения за все время пандемии превысило 2 тысячи. В общей сложности умерло 88 человек.  1 апреля. В Индонезии регионы начинают вводить комендантский час, чтобы замедлить заражаемость населения COVID-19. В Джакарте был зафиксирован рекордный уровень смертности в 10,9%, что в три раза превышает средний мировой показатель в 3,9%.1 апреля. В Индии продолжается общенациональный карантин. Людям запрещено выходить из домов, введен комендантский час. Число заразившихся коронавирусом выросло на 240 человек за одни сутки. Общее число больных составило 1637 человек.1 апреля. В Нью-Йоркской гавани разместился плавучий госпиталь Comfort ВМС США, который насчитывает 1000 больничных коек и 12 операционных. В настоящий момент в городе известно о 41 771 заболевших COVID-19 и 1 096 летальных исходах.1 апреля. В Египте на пирамиду Хеопса спроецировали сообщение с призывом оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса. Власти страны также выразили благодарность врачам, которые сражаются с болезнью.
В Индии число заразившихся коронавирусом достигло 5 274 человек
Хроника 27 января – 10 апреля 2020 годаЭкономический кризис
GfK Виктория Дивитаиа Сергей Яшко

Новости

Москвичам повысили лимит по ипотечным каникулам до 4,5 млн рублей

Перечень системообразующих российских компаний расширят к 17 апреля

Американцам предрекли рекордную безработицу со времен после Великой депрессии

Американцам предрекли рекордную безработицу со времен после Великой депрессии

Рекомендация ЦБ платить по кредитам в "нерабочем" апреле вызвала вопросы. Обзор

Рекомендация ЦБ платить по кредитам в "нерабочем" апреле вызвала вопросы. Обзор
Экономический кризис

Х5 предложил поставщикам обнулить наценку на социально значимые продукты

РФ купила у ЦБ контроль в Сбербанке, заплатив 2,14 трлн руб. из ФНБ

РФ купила у ЦБ контроль в Сбербанке, заплатив 2,14 трлн руб. из ФНБ

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

C начала самоизоляции в России вырос спрос на подержанные смартфоны

Россияне почти вдвое сократили число покупок на самоизоляции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');