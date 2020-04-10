Продажи гипермаркетов за неделю карантина упали на 13%

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Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Продажи в магазинах дрогери (магазинов непродовольственных товаров повседневного спроса) и парфюмерии в первую неделю самоизоляции в России (с 30 марта по 5 апреля, 14-я неделя года) упали на 47% по сравнению с предыдущей неделей, сообщила исследовательская компания GfK; за неделю карантина также снизились продажи и у гипермаркетов.

По сравнению с "нулевой" референсной неделей (с 24 февраля по 1 марта), когда влияния ситуации с коронавирусом еще не ощущалось, продажи в деньгах снизились на 34%.

"В столь драматичном падении оборота в канале дрогери-парфюмерии есть, конечно, влияние сезонного фактора: вторая половина февраля/начало марта - традиционно высокий сезон для товаров для красоты, после которого следует снижение активности и возврат к норме. Но главная причина, все-таки, это самоизоляция и закрытие специализированной торговли", - сказала руководитель ритейл-сектора отдела исследований потребительской панели GfK Rus Виктория Дивитаиа (ее слова приводятся в сообщении компании).

"Внимание покупателей направлено на покупку продуктов питания и средств по уходу за домом. Парфюмерия и косметика не являются приоритетными в период, когда люди не выходят из дома", - отметила она.

Прирост продаж на первой "карантинной" неделе показали дискаунтеры (на 4% в деньгах), специализированные алкогольные магазины (на 8%), специализированные продуктовые магазины (+4%) и онлайн торговля (+5%).

После высоких 11-13 недель, на 14-й неделе снизились покупки в гипермаркетах и магазинах cash & carry - по сравнению с предыдущей неделей оборот этих форматов снизился на 13%, по сравнению с референсной неделей - на 10%.

Кроме того, после двухзначных темпов роста прирост продаж в аптеках составил всего 2% по сравнению с предыдущей неделей. "Видимо, россияне в целом закупились всеми необходимыми медицинскими товарами. Спрос на противовирусные и иммуномоделирующие препараты сохраняется на высоком уровне, но пик пришелся на 12-ю неделю", - отмечают в GfK.

В целом период ажиотажного спроса прошел, и общее снижение затрат на покупки товаров повседневного спроса по сравнению с предыдущей (13-й) неделей составило 6%, констатируют аналитики.

"На 14-й неделе российский потребитель пытался приспособиться к новым условиям самоизоляции. Вновь стал активно добавлять в свои покупки многочисленные свежие категории, что в меньшей степени характеризовало его поведение на первых кризисных неделях, предшествующих карантину", - сказал коммерческий директор направлений "Потребительская панель" и "Медиа-исследования" GfK Rus Сергей Яшко.