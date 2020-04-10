Гипермаркеты начали привлекать покупателей бесплатными поездками на такси

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Гипермаркеты, чей трафик значительно снизился после того, как власти обязали россиян соблюдать режим самоизоляции, начали предлагать покупателям бесплатные поездки на такси.

В пятницу "Лента", управляющая самой большой сетью гипермаркетов в России, сообщила, что предоставит покупателям бесплатные поездки на такси при условии покупки на сумму более 5 тыс. рублей. Вызвать такси можно по номеру телефона или на специальном сайте, указанном в чеке. Акция будет действовать до 22 апреля.

Аналогичную услугу начала предлагать "Карусель" (сеть гипермаркетов X5 Retail Group). Чтобы воспользоваться услугой, необходимо перед походом в магазин установить мобильное приложение и совершить покупку на определенную сумму, предъявить на кассе штрих-код карты лояльности из приложения.

Партнером обеих сетей выступила компания Call to Visit, предоставляющая бизнесу технологию управления поездками.

Ритейлеры объяснили запуск новой услуги заботой о покупателях.

"Благодаря поездкам на такси наши клиенты смогут минимизировать количество контактов с другими людьми в общественном транспорте", - сказал директор по стратегии и маркетингу "Ленты" Дмитрий Богод (его слова приводятся в сообщении компании).

"Данный сервис поможет обеспечить свою семью всеми необходимыми продуктами питания и товарами для дома на 1-2 недели вперед, что позволяет реже покидать свой дом", - отметил директор по информационным технологиям, инновациям и аналитическому маркетингу торговой сети "Карусель" Василий Громов.

Ранее о резком падении покупательского трафика в гипермаркетах в последние дни по сравнению с пиковыми значениями в марте сообщали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). "Мы сейчас наблюдаем такую картину: трафик устойчиво падает в последние дни, в последнюю неделю, в зависимости от формата - если это магазин "у дома", то на 20-30%, 25% в среднем <...> При этом основной удар, конечно, пришелся на крупные форматы - гипермаркеты и супермаркеты. Там падение трафика составляет порядка 50%, от 40% до 60%", - говорил ранее на этой неделе председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков.

По данным GfK, в первую неделю самоизоляции в России (с 30 марта по 5 апреля) покупки в гипермаркетах и магазинах cash & carry снизились на 13% по сравнению с предыдущей неделей.

Президент РФ Владимир Путин объявил "нерабочими" дни с 28 марта по 5 апреля, а затем продлил "карантинные каникулы" до 30 апреля. "Длинные выходные" предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. Кроме того, в Москве и Подмосковье с 30 марта был введен режим самоизоляции для всех жителей. Затем аналогичные ограничения начали вводить власти остальных субъектов РФ.

В Москве и других регионах закрыты магазины, за исключением аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости.

Режим самоизоляции подразумевает, что из дома можно выйти в ближайший продуктовый магазин или аптеку. Также допускаются поездки на машине в гипермаркеты, следует из разъяснений властей.