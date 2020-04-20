Правительство разрешило производителям экспортировать золото по генеральным лицензиям

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного (очищенного от примесей и взвесей) золота и серебра в виде слитков. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Выдавать лицензии будет Минпромторг.

Ожидается, что это поможет расширить экспортные возможности российских золотодобывающих компаний и аффинажных заводов. Сейчас золотодобытчики могут экспортировать металл только по разовым лицензиям, которые привязываются к конкретному контракту. Генеральные лицензии уравняют их в экспортных правах с банками.

ПАО "Полюс" и Polymetal уже сообщили, что обсуждают с несколькими иностранными контрагентами потенциальные поставки золота.

ЦБ РФ, который на протяжении последних нескольких лет был крупнейшим "потребителем" золота в стране, заявил, что с апреля приостанавливает закупки. Это обернется снижением ликвидности металла. После подписания постановления кабмина производители золота получают возможность самостоятельного экспорта, что в текущих условиях для них выгоднее.